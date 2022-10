Salernitana-Spezia | il saluto in lacrime di Ribery | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 22 ottobre 2022) E’ in corso, una partita molto importante valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Si tratta di due squadre in lotta per evitare la retrocessione, l’inizio di stagione è stato dai due volti. La squadra di Nicola ha conquistato 10 punti, loa 9 e attualmente fuori dalla zona rossa. E’ una partita particolare per Franck, il francese è reduce dall’annuncio del ritiro al calcio giocato. L’ex Bayern Monaco è subito entrato a far parte dello staff di Davide Nicola. Franckha deciso di salutare Salerno con un giro di campo e l’emozione è stata fortissima, l’ex calciatore è scoppiato in. Poi l’abbraccio con il presidente Iervolino. “Dice addio uno dei più grandi calciatori degli ultimi vent’anni. Franck...