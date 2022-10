Pechino Express 2023 | Sky e NOW annunciano le coppie protagoniste della nuova edizione

Leggi su digital-news

(Di sabato 22 ottobre 2022) I viaggiatoridisono pronti a imbarcarsi: ecco leche a giorni partiranno per le riprese dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, in arrivo su Sky e in streaming su NOW nel. A guidare i protagonisti dell’avventura di quest’anno - che si svilupperà tra India, Borneo malese e...