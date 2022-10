Nuova lite Wanda Nara-Icardi | il botta e risposta sui social

(Di sabato 22 ottobre 2022) Nuovo scontro trae Maurosu Twitter: «Non ho niente da personare» «Firmo che ci siamo trovati benissimo» Continuano a volare gli stracci trae Mauro. La showgirl e agente dell’argentino ha commentato su Twitter un articolo che riguardava un possibile riavvicinamento dei due. Separada Como cuando fui a argentina hace unos dias??? Lo FIRMO ?? la pasamos muy bien ?— Mauro(@Mauro) October 20, 2022– «Non ho niente da perdonare, siamo separati. Grazie per non avermi consultato». MAURO– «Separati come quando sono venuto in Argentina qualche giorno fa? Firmo che ci siamo trovati benissimo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lorenzo Biagiarelli furioso con la giuria a Ballando con le stelle: 'Non sono solo il fidanzato di Selvaggia Lucarelli' Nellapuntata di Ballando con le stelle 2022 va in scena un duro sfogo da parte di Lorenzo Biagiarelli . Il concorrente, in coppia con Anastasia Kuzmina, lamente nel video che anticipa l'esibizione il