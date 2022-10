(Di sabato 22 ottobre 2022) AGI - Eleganza classica per inel salone delle feste per il. Nero e bianco i colori scelti per i classici tailleur.per le neo ministre che hanno optato tutte per un completo giacca e pantalone. Tailleur e top nero sopra décolleté tacco 12. La prima presidente del Consiglio donna Giorgia Meloni ha scelto questoper la cerimonia di. Dopo di lei Matteo Salvini, con la spilla di Alberto da Giussano sul bavero della giacca, ha inforcato gli occhiali da vista per leggere la formula di rito. Tra iprevale la cravatta scura, tranne alcune eccezioni come Giancarlo Giorgetti, verde, Francesco Lollobrigida, bourdeaux, Raffaele Fitto e Adolfo Urso, azzurro. Tra le ministre dominante il tailleur nero (Anna Maria Bernini, ...

AGI - Agenzia Italia

Scelgono iltailleur nero la neo ministra dell'università e Ricerca Anna Maria Bernini che ... Totalbianco anche per Alessandra Locatelli , Ministra per la Disabilità in doppio petto.Bossi 43) in un repertorio che spazia dal barocco alla musica leggera, dalalle colonne ... Un evento fashion sarà ospitato domani a Sanremo : è 'Theof The Year' , finale mondiale della ... Look classico al giuramento dei ministri, nessuna gonna AGI - Eleganza classica per i ministri nel salone delle feste per il giuramento. Nero e bianco i colori scelti per i classici tailleur. Nessuna gonna per le neo ministre che hanno optato tutte per un ...Giacca e pantaloni blu navy, capelli raccolti in una coda di cavallo. È un look serio e istituzionale, quasi "maschile" quello scelto dalla premier in pectore Giorgia Meloni per ...