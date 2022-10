LIVE Musetti-Kecmanovic 1-2 | ATP Napoli 2022 in DIRETTA | il serbo piazza il break

(Di sabato 22 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 RISPOSTA PAZZESCA DI! Dritto incrociato che trova un angolo impossibile. 1-2! Spinge come un dannato su tutti i colpi ile alla fine trova il rovescio stretto vincente. 30-40 Servizio, dritto e palla corta dolcissima! L’azzurro annulla così la prima palla. 15-40 Stringe troppo l’angolo con il dritto il classe 2002. Due palle. 15-30 Secondo errore consecutivo per Lorenzo. Partita già combattutissima. 15-15 Il dritto pesante dinon viene controllato dall’azzurro. 15-0 La sbracciata con il rovescio di! 1-1 Game Kekmanovic! Con il dritto ilchiude il secondo ...

16.44 Adesso per Berrettini, alla prima finale in un torneo italiano, affronterà uno tra Kecmanovic e che scenderanno in campo tra poco. 16.42 Un esempio di resilienza Matteo Berrettini: ha resistito ai problemi alle vesciche. 11 ace per il romano, 61% di prime in campo con il 78% di resa. Lorenzo, ottava testa di serie della manifestazione svizzera. La copertura televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Il live e la diretta testuale del match di semifinale tra Lorenzo Musetti e Miomir Kecmanovic nell'Atp 250 di Napoli 2022.