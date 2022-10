LIVE Fiorentina-Inter sull'1-2 | la riapre su rigore Cabral

(Di sabato 22 ottobre 2022)(calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valida per l'undicesima giornata di campionato in Serie A. I nerazzurri...

Ore 20:55 - 10' Primo squillo della. Ikone dalla destra si sposta il pallone sul sinistro e calcia a giro sul secondo palo. Pallone di poco a lato. Ore 20:53 - 8' Piove sul bagnato per la ...... il match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Artemio Franchi,e Inter si affrontano ...33'- Palla da una parte, portiere dall'altra: Arthur Cabral gonfia la rete su rigore e riapre la partita. 33' - CABRAL NON SBAGLIA! LA FIORENTINA ACCORCIA DAL DISCHETTO! 31' ...33' - CABRAL NON SBAGLIA! LA FIORENTINA ACCORCIA DAL DISCHETTO! 31' - CALCIO DI RIGORE! Piede sulla coscia di Bonaventura evidente e arbitro che indica il dischetto! 31' ...