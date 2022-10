Le pagelle di Milan-Monza 4-1 | dominio rossonero!

Leggi su 11contro11

(Di sabato 22 ottobre 2022) Finisce 4-1 il secondo anticipo di questo sabato di Serie A tra. Una partita a senso unico come dimostrato dal risultato finale che ha visto il Diavolo dominare in lungo e in largo. Decisiva nella prima frazione una doppietta di Brahim Díaz in grande spolvero e migliore in campo questa sera. Nella ripresa invece, a chiudere definitivamente i conti ci hanno pensato Origi alla prima gioia stagionale, e il solito Rafael Leao. Nel mezzo per ilun grandissimo gol su punizione da parte di Filippo Ranocchia, inutile però per i fini del punteggio finale. Ecco ledi. LediPrima di analizzare ledei protagonisti di ...