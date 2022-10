leggo.it

Lunedì 24 ottobre ore 19.30, presso il Teatro Sala Umberto di Roma, Angelo Mellone presenta 'Questo solo ti posso dare',tratto dal libro 'Questo solo ti posso dare' (Pequod, 2022). Dopo otto anni dall'ultimo capitolo della cosiddetta 'trilogia meridionale', Angelo Mellone torna con unche, ...Ricordo una Milano, in via Spartaco, zona Piazza Cinque Giornate, in un torrido fine giugno 2012, l'Italia in piena recessione e il tentativo audace e spregiudicato di radunare intorno alla ... Il reading letterario di Angelo Mellone: “Questo solo ti posso dare” Lunedì 24 ottobre ore 19.30, presso il Teatro Sala Umberto di Roma, Angelo Mellone presenta “Questo solo ti posso dare”, reading letterario tratto dal libro “Questo solo ...Partita ieri, venerdì 21 ottobre, la seconda edizione del Festival Letterario Ethno's a Martis. Le iniziative.