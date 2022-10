Governo | Nordio | “Ecco le priorità per la Giustizia”

(Di sabato 22 ottobre 2022) (Adnkronos) – “La separazione delle carriere è nel nostro programma, ne sono convinto perché è consustanziale al processo accusatorio, ma in questo momento è più importante concentrarsi sugli aspetti pratici: quelli dell’implementazione degli organici e della velocizzazione dei processi, rendere lapiù efficiente perché i ritardi ci costano due punti di Pil”. A sottolinearlo è il ministro della, Carlo, uscendo dal Quirinale dopo il giuramento del nuovo. Tra i primi provvedimenti c’è la “a piena attuazione del codice Vassalli, medaglia d’argento della Resistenza e in prospettiva la revisione del codice penale firmato da Mussolini di cui nessuno ne parla”. “La riforma della ministra Cartabia, con la quale a breve avrò un incontro, andava nella direzione giusta. Aveva dei limiti, ...

Al Quirinale iniziano ad arrivare i primi ministri per il giuramento del nuovoMeloni. Hanno già varcato la soglia del palazzo Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle ... Carlo, ...A sottolinearlo è il ministro della Giustizia, Carlo, uscendo dal Quirinale dopo il giuramento del nuovo. Tra i primi provvedimenti c'è la 'a piena attuazione del codice Vassalli, ...