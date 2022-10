(Di sabato 22 ottobre 2022) Francescodeve il suo successo al periodo del lockdown perché per meglio convivere con la reclusione forzata del 2020 si è trovato un hobby che oggi pare piuttosto remunerativo. Classe 1987,vive a Garbagnate, in provincia di Milano. Ed è proprio all’interno della sua abitazione che ha iniziato a pubblicare qualche video su TikTok. Quella sua voce dura che spesso rimprovera. I temi dei contenuti di Gramaglia variano ma un dettaglio resta fisso: lo sprezzo verso qualsiasi cosa comprenda una certa dose di fatica senza nessuna gratificazione, a partire proprio dal lavoro. Francesco si è diplomato come perito informatico, ha frequentato Scienze Politiche all’università ed è arrivato ain albergo. Front office, back office fino a direttore. Poi la parola “fine”.I numeri sulla piattaforma ...

L'influencer Silvia Buratto CARBONERA - L'influencer trevigiana Silvia Buratto, il videomaker Daniele Bagolin, la vulcanica TikToker Eleonora Fincati, l'irriverente Youtuberla e la celebre community 'Legolize' insieme per la campagna 'Reusable' lanciata da Clipper sui social per promuovere l'uso di prodotti riutilizzabili per ridurre lo spreco di plastica ...Da impiegato in un albergo ad autore di due libri e content creator con milioni di follower:ha raggiunto il successo grazie ai suoi personaggi un po' burberi, scorbutici e senza peli sulla lingua. Con 1,7 milioni di follower su TikTok e oltre un milione di follower su ... Frank Gramuglia: “Ora guadagno di più di quando andavo a lavorare, non voglio tornarci mai più” Frank Gramuglia è quella voce che sentiamo un po’ tutti dentro di noi. Magari non tutti i giorni, magari non così ruvida, magari non così piena di improperi. Eppure ogni tanto quella voce suona propri ...Dahmer Challenge, su TikTok la sfida in cui bisgona guardare le foto dei cadaveri del Cannibale di Milwaukee Il successo della miniserie Netflix sta generando sui social sfide e balletti, sulla piatta ...