Corini | 'Ecco la forza del Palermo' VIDEO

che allora la scelta di, per le altre due maglie, si fa più complicata. Gomes è stato nuovamente elogiato dall'allenatore e - oggettivamente - ha disputato una grande partita contro il ...Contro i veneti probabilmenteconfermerà più o meno la stessa squadra scesa in campo sabato contro i toscani di D'Angelo sebbene potrebbe esserci qualche novità legata soprattutto alle ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Come di consueto sono uscite le quote dei vari bookmakers, relativi alla sfida valevole per la 10a giornata del campionato di Serie BKT: Palermo-Cittadella. La gara si giocherà domani alle ore 16:15 a ...