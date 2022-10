(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ladi: il film del regista argentino Ady Walter, presentato alla Festa del Cinema di Roma, ci parla del contrasto tra ortodossia e interpretazione personale dellaed è raccontato con uno stile virtuosistico, tra immagini ine un grande uso del piano sequenza. È il 21 giugno del 1941, in un immaginario villaggio dell'Ucraina sovietica. I soldati russi lavorano per "sovietizzare" la campagna, cioè per indottrinare le persone che vivono nei villaggi al comunismo. Tutto questo mentre la Germania sta per invadere la Polonia. Ancora una volta, alla Festa del Cinema di Roma, dopo January, ci troviamo davanti a un film che fa i conti con dei luoghi che oggi sono al centro della cronaca, e la cosa ci fa un certo effetto. È una suggestione, un'idea che ci sfiora un attimo, ...

Movieplayer

Ma dura poco, perché, come vi spieghiamo nelladi, il film del regista argentino Ady Walter, la storia in realtà parla d'altro, e pone questioni molto sentite per quel che riguarda ...Ma dura poco, perché, come vi spieghiamo nelladi, il film del regista argentino Ady Walter, la storia in realtà parla d'altro, e pone questioni molto sentite per quel che riguarda ... SHTTL, la recensione: Il bianco, il nero, la religione La recensione di SHTTL: il film del regista argentino Ady Walter, presentato alla Festa del Cinema di Roma, ci parla del contrasto tra ortodossia e interpretazione personale della religione ed è racco ...