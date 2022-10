Senza saperlo | un grafico italiano ha turbato il Web con un video sull' evoluzione dell' uomo

Leggi su repubblica

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il 34enne Fabio Comparelli è stato travolto da un successo inaspettato. La sua breve clip, The Evolution of Man, è stata vista in due giorni dieci milioni di volte. Ma lui non lo sapeva: qualcuno l'aveva messa su Twittercitarlo. A Italian Tech Comparelli ha raccontato (e...