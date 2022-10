Sanitari picchiati – L’Ugl | “Escalation aggressioni su operatori? Per i violenti cure e medicine a totale pagamento”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “Continuano a susseguirsi, con drammatica continuità,ai danni degli. La situazione è da tempo ben oltre i limiti di guardia e l’inasprimento delle pene nei confronti di chi compie atti di violenza contro professionisti impegnati nell’ assistenza non si è rivelato purtroppo un deterrente” dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della Ugl Salute. Il segretario del: “Non vorremmo, in futuro, trovarci a commentare episodi con epiloghi ancor più tragici” “Negli ultimi giorni – prosegue il sindacalista – sono saliti alla ribalta della cronaca altri episodi che mostrano come il limite sia stato superato ampiamente. Al Pronto Soccorso dell’’Ospedale Sant’Andrea di Roma un’infermiera è stata aggredita fisicamente, arrivando addirittura a subire un tentativo di strangolamento. Sempre ...

