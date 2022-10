Red Bull | il retroscena è scioccante | vicino un colpo da sogno

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nonostante la vittoria matematica del Mondiale conquistata da Max Verstappen a Suzuka, non è un momento totalmente roseo per la RedPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Nonostante la vittoria matematica del Mondiale conquistata da Max Verstappen a Suzuka, non è un momento totalmente roseo per la Red. Il pilota olandese si Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.