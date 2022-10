Msf | Haiti sull' orlo di una catastrofe sanitaria

Le persone advivono in condizioni terribili e si trovano quotidianamente ad affrontare una situazione ... ma è morta prima" ha detto la dottoressa Luxamilda Jean - Louis di. "Che sia dovuto ...100 pazienti al giorno nei nostri 4 centri di trattamento per il colera. Le persone advivono in condizioni terribili e si trovano quotidianamente ad affrontare una situazione sanitaria e umanitaria spaventosa e in continuo deterioramento. In molti quartieri della capitale Port - ...Le persone ad Haiti vivono in condizioni terribili e si trovano quotidianamente ad affrontare una situazione sanitaria e umanitaria spaventosa e in continuo deterioramento. (ANSA) ...L’organizzazione rivela: “In molti quartieri della capitale, colpita dalle violenze e dove c’è carenza di carburante, è una vera e propria sfida per le persone accedere all'acqua potabile e all'assist ...