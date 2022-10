Malinconico e inconcludente | ma unico

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Massimiliano Gallo Sottotitolo più inappropriato non poteva esserci per la nuova fiction Rai su Vincenzo. Perchè sì, il personaggio sarà anche un Avvocato d’Insuccesso, ma che questa nuova proposta Rai sarebbe stata un successo al debutto era cosa scontata, considerati il talento e l’appeal del protagonista Massimiliano Gallo e il caso letterario dal quale scaturisce. Peccato che la visione risulti a tratti anche piuttosto snervante. Una cosa del genere finora non si era mai vista da nessuna parte, e figurarsi sull’ammiraglia dell’azienda pubblica, che di solito segue precisi schemi narrativi. Schemi che con questo personaggio nato dalla penna di Diego De Silva ha mandato all’aria, rompendo la liturgia della sua serialità e rimescolando le carte, facendolo interagire con il pubblico, alternando realtà ed immaginazione e offrendo un prodotto talmente ...