Luiss | Unioncamere e Fondazione Pax Umana | Creare una comunità economica adriatica Incontro a Bari

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La(Italia, Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo e Albania) rappresenta un’ importante area.Pax H, UniversitàGuido Carli, in collaborazione con la Camera del commercio estero della Bosnia ed Erzegovina, intendonole condizioni per la creazione di una piattaforma di dialogo e interazione tra i paesi e le imprese dell’area, a partire dal rafforzamento della collaborazione con i sistemi camerali della regione. È questo l’obiettivo dell’iniziativa organizzata adai tre promotori, in collaborazione con la Camera di commercio di, Nuova Fiera del Levante in coordinamento con organizzazioni già ...