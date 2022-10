La tennista Halep sospesa per doping | Più grande choc della mia vita

Durante la sospensione, la cui durata non è stata ancora comunicata, ovviamente lanon potrà partecipare ad alcuna competizione. Laaveva recentemente annunciato che si sarebbe presa ...ROMA - Larumena Simona- ex numero uno della classifica WTA - è stata provvisoriamente sospesa dall'Agenzia internazionale per l' integrità del tennis dopo aver fallito il mese scorso un test ...La rumena Simona Halep, ex numero 1 del tennis mondiale, è stata provvisoriamente sospesa per doping dopo essere risultata positiva al Roxadustat, una sostanza proibita: lo ha annunciato l'Agenzia int ...L'ex numero uno al mondo della racchetta è risultata positiva a un controllo durante l'ultima edizione degli Us Open. Ma la rumena smentisce tutto ...