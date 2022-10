La classe di Draghi | le esternazioni del cavaliere e le scuse sospette di Meloni

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il Professor Mario, nelle ultime ore prima di uscire definitivamente da Palazzo Chigi, sta completando il giro delle “cerimonie dell’addio” . Sono dedicate a coloro che, per poco meno di due anni, hanno avuto la ventura di essere in contatto con lui nello svolgimento delle sue funzioni. Ognuno di tali appuntamenti si sta rivelando soprattutto una forma di ringraziamento ai convenuti per il contributo che hanno dato a lui e ai suoi ministri. Sono state argomentate con precisione le motivazioni addotte, e stanno facendo apparire sincere le sue conversazioni, tutt’altro che di maniera. Ciò mentre qualcuno ancora riesce a credere che quell’addio possa essere sostituito da un arrivederci. Del resto il Presidente della Repubblica Mattarella, quando per il bene del Paese dovette dare la disponibilità a ricoprire di nuovo il suo incarico, era sul punto di lasciare anche ...