Inter e Nike Presentano La Divisa Third Per La Stagione 2022 23

(Di venerdì 21 ottobre 2022) MILANO – Pushing forward since 1908: il viaggio dell’tra le nuove maglie della/23 si conclude a Milano, con il terzo kit che amplifica l’orgoglio e le passioni dei tifosiisti ed è fortemente legato alla città e allo streetwear. La nuova terza maglia, dal respiro più urban e lifestyle, rappresenta al meglio i colori del Club: i dettagli blu e neri incorniciano infatti il nuovo giallo del kit, colore vibrante e acceso introdotto con la nuova identità e già storicamente presente sulle maglie nerazzurre. Anche i pantaloncini e i calzettoni mantengono il colore giallo. All’no del colletto è infine presente la scritta Milano, a testimonianza del legame tra il nuovo kit e la città. Come per le divise Home ad Away, il nuovo kit si inserisce nell’ampia iniziativa Move to Zero di ...