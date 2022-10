GUIDA TV 21 OTTOBRE 2022 | TALE E QUALE | VIOLA COME IL MARE E FRATELLI DI CROZZA

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 –Shownt Show con Carlo Conti00.10 – Tv7 Attualità 20.40 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.50 –il(1°Tv) Serie Tv S1E400.00 – Maurizio Costanzo Show Talk Show Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Attualità 21.20 – S.W.A.T. (1°Tv) Serie Tv S5E9-10 23.00 – A Tutto Calcio Talk Show 20.35 – NCIS: New Orleans Serie Tv 21.30 – John Rambo Film 23.20 – Contract to Kill Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.25 – Benvenuto Presidente! Film23.10 – Ossi di Seppia Rubrica 20.30 – Stasera Italia Talk ...

