Governo | Meloni a colloquio con Mattarella al Quirinale

Quindi si conclude: ' Daremo un contributo decisivo per far nascere ildel centrodestra'. Del resto Giorgial'ha detto subito dopo il termine del colloquio con Mattarella: 'Siamo ...al Quirinale, Berlusconi non si trattiene: le smorfie del Cav diventano un caso La presidente di Fratelli d'Italia, in completo Armani, un tailleur blu navy con camicetta in tinta e scarpe ...Sette minuti. Il recupero di una partita di calcio. Tanto sono durate stamattina le consultazioni del centrodestra col Presidente Mattarella, le più rapide della storia della ...GOVERNO MELONI ULTIME NOTIZIE – Secondo e ultimo giorno di consultazioni al Quirinale: oggi, venerdì 21 ottobre 2022, al Colle è attesa la delegazione del centrodestra con la premier in pectore Giorgi ...