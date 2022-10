Giorgia Meloni prepara il suo primo decreto | ecco di che si tratta

Un colloquio rapido quello di stamattina tra Sergio Mattarella e la delegazione di centrodestra, guidata da, accompagnata da Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Maurizio Lupi, svolto nell'ambito delle consultazioni per la formazione del governo. Undici minuti di incontro, al termineha ...Nuovo governo,parte già in salita. A logorarla sono gli alleatiLa biografia, il reddito e lo stipendio di Anna Maria Bernini, la senatrice di Forza Italia che presto potrebbe diventare uno dei ministri del governo Meloni.(Adnkronos) – “Tutta la coalizione” di centrodestra ”che non a caso si è presentata insieme alle consultazioni” ha proposto la ”sottoscritta” in maniera unanime come premier”. Giorgia Meloni, leader d ...