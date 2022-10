(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Duedel Comune did’(Napoli), uno dei quali oggi in pensione, sono statidalla Corte dei Conti della Campania per un danno erariale di circache, secondo quanto emerso da un’indagine della Guardia di Finanza, è stato determinato dall’illegittima installazione di sistemi per il rilevamento degli ingressi in zone a traffico limitato nel comune ischitano. I dispositivi, secondo gli investigatori, erano stati installati senza le autorizzazioni ministeriali. Gli accertamenti dei militari della Compagnia dihanno consentito di scoprire che i due pubblici dipendenti, che si sono succeduti nella carica di dirigente, responsabili unici del procedimento, hanno installato nuove ...

Danni per 320mila euro, condannati due dirigenti a Forio Ischia - Campania