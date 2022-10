Dal MeToo al velo in Iran | il fallimento delle femministe occidentali

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Era il 2017, e con il primo piano di Harvey Weinstein in copertina del New York Times, veniva inaugurata la stagione del. Il colosso del giornalismo americano svelava il sistema di predazione sessuale messo in atto dal produttore cinematografico, ed ecco una marea di testimonianze che provocò un’onda planetaria sotto l’hashtag #, ‘anche io’. Il clamore tutto mediatico e digitale inaugurò una nuova era: la rivoluzione neofemminista che iniziava avvolta nella bandiera della sorellanza globalizzata. Seguirono mesi di sfilatein tutto l’Occidente. La prima fu la marcia contro Trump colpevole di essere un presidente bianco e biondo: era l’alba di un nuovo movimento e di un rinnovato impegno nella difesa dei dirittidonne, contro gli abusi sessuali e le molestie della società moderna. Cinque anni ...

Quest ultimo, sull onda di tutti gli scandali legati a Weinstein e #, aveva pubblicamente ...completamente inappropriato" (scuse che poi ha ritrattato dicendo che era stato spinto a farlesuo ...... nel pieno del fenomeno #: Rapp aveva raccontato la sua storia al sito BuzzFeed News, ...of Cards' aveva detto di non essersi dichiarato pubblicamente omosessuale per anni perché traumatizzato... Cinque anni di #Metoo, rivoluzione o flop: cosa è successo ai protagonisti La giuria del Tribunale di New York ha prosciolto l'attore dall'accusa di molestie sessuali. Il fatto sarebbe avvenuto nel 1986, quando entrambi erano due ...