Cristina Quaranta eliminata dal GF Vip 7 | tutte le percentuali

Attilio Romita,, George Ciupilan . Il televoto verrà chiuso come di consueto durante la diretta. Antonino Spinalbese è stato mandato in nomination da Nikita Pelizon, risultata la ...Questa sera uno tra Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Attilio Romita,, George Ciupilan e Giaele De Donà dovrà abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip.Cristina Quaranta è la concorrente eliminata nella puntata del "Grande Fratello Vip" di lunedì 20 ottobre. L'ex volto di "Non è la Rai" è stata costretta a dover abbandonare la Casa di Cinecittà dopo ...Nuova eliminazione nella decima puntata del GF Vip 7. Tra i sei vipponi in nomination, ecco chi ha dovuto lasciare la Casa.