Chi è Carlo Nordio | nuovo Guardasigilli | indagini su Brigate Rosse e sulle coop

Confermata la scelta diNordio ministro della Giustizia , invece il cofondatore di Fratelli d'... lista nomi/ Portolano - Difesa Idea Schillaci per Sanità LISTA MINISTRI GOVERNO MELONI:SONO ...Eccoha scelto Giorgia Meloni. Ministero degli Interni, dott. Matteo Piantedosi Matteo ...NordioNordio, ex magistrato di Venezia, è stato eletto lo scorso 25 settembre alla Camera tra ...Carlo Nordio è il ministro della Giustizia del governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni. Dopo giorni in cui la sua nomina, data per certa da tempo, era stata messa in discussione – era ...Laureato in Giurisprudenza, è stato anche consulente della Commissione parlamentare per il terrorismo e presidente della Commissione ministeriali per la riforma del codice penale ...