Catania | lite in famiglia | 43enne ucciso dal nipote

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Omicidio nel catanese. La notte scorsa a Palagonia, un, in seguito a unafamiliare, è stato assassinato dalche è stato fermato dai carabinieri. Il fatto è avvenuto in contrada 'Vanghella'. La procura di Caltagirone ha aperto un'inchiesta.

...corta dal nipote 24enne al termine di unain famiglia per motivi ancora in fase di accertamento. Questo è quanto ci ha detto la sala stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri di, ...... in provincia di. Il nipote 24enne della vittima è stato fermato dai carabinieri. Omicidio a Palagonia A quanto si è appreso, l'omicidio è avvenuto in contrada Vanghella durante una...PALAGONIA - Nuovi dettagli arrivano dall'omicidio avvenuto nelle scorse ore in provincia di Catania. I carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno ...Stando a quanto ricostruito finora, il delitto sarebbe scaturito al termine di una lite familiare tra lo zio e il nipote.