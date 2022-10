Campania | la commissione bilancio approva il Defr

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – LaRegionalee Finanze, Demanio e Patrimonio, presieduta dal consigliere regionale del Pd, Francesco Picarone, hato a maggioranza, con il voto contrario del Movimento 5 Stelle, il Documento di Economia e Finanza della Regione2023/2025, così come proposto dalla Giunta regionale. Laha, inoltre,to a maggioranza, con il voto contrario del M5S, la Risoluzione di maggioranza. Il gruppo del M5S ha presentato la propria proposta di Risoluzione che sarà esaminata in Consiglio regionale. “La Risoluzione di maggioranza impegna la Giunta a dare attuazione ai contenuti delal fine di conseguire gli obiettivi regionali di crescita, produttività, occupazione, sostenibilità, anche per ...