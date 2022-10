Secolo d'Italia

... sta cercando in tutti i modi di rendere la vita difficile allaMeloni, ed il motivo è ... Con buona pace degli Italiani! Autore Palmieri FrancescoCategoria PoliticaÈ stato presentato in questi giorni, in occasione della 'Festa del Cinema di Roma' 2022, il film 'Rapiniamo il Duce' , per la regia di Renato De. Con Pietro Castellitto , Matilda De Angelis e Isabella Ferrari . Sora Maria e Arcangelo - Olevano Romano Sono stati gli studenti provenienti dalle varie scuole della provincia di Frosinone, i cosiddetti “apprendisti ciceroni”, ad illustrare, attraverso visite guidate, le bellezze di Sora.Il giorno 15 Ottobre 2022, alle ore 8:00, a Sora presso la propria abitazione in via Valcomperta, è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari, all’età di 91 anni, Anna Maria Farina, “Nina”, vedova Ro ...