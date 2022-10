Silent Hill 2 Remake è stato finalmente annunciato!

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Konami haannunciato ufficialmente il nuovo2, undell’iconico titolo del 2001 in sviluppo da parte di Bloober Team Dopo un silenzio che sembrava essere infinito, ieri sera Konami ha trasmesso in diretta un lungo evento dedicato al franchise di. Nel corso della presentazione sono stati mostrati diversi progetti molto interessanti, ma in particolare il primo annuncio èquello che ha colto maggiormente l’attenzione dei fan. L’evento infatti si è aperto con il reveal trailer di, un nuovo titolo in sviluppo da parte di Bloober Team. Si torna aI titoli della serie di...

La serata di ieri è stata speciale ed indimenticabile per gli appassionati dei giochi horror e soprattutto di. Dopo anni di insistenti rumor finalmente Konami ha vuotato il sacco in via ufficiale svelando una manciata di nuovi progetti legati alla serie horror. Il pezzo forte è stato il remake di ...: tutti gli annunci di Konami/ Dal misterioso F al remake del capitolo 2 Quest'ultimo è in costruzione precisamente dal 2014 ma non ha ancora effettuato il suo primo volo di prova per via ...Silent Hill 2 ha rubato gran parte della scena, ma la Silent Hill Transmission ci ha lasciato altre sorprese. Ecco tutti gli annunci.Bloober Team promette che Silent Hill 2 Remake avrà le 'migliori espressioni facciali' nella storia della serie.