Samp | Cda in conferenza stampa | Non ci dimettiamo dal club

In ogni caso, "ilnon si dimette per senso di responsabilità". La trattativa In merito alla cessione il vicepresidente e consigliere Antonio Romei ha risposto sul possibile arrivo oggi di un ...Oggi conferenza stampa deldellasul tema del futuro societario del club e del rapporto con Ferrero. Marco Lanna, attuale presidente della Sampdoria, è stato il primo a prendere parola alla conferenza stampa del...Il vicepresidente della Sampdoria, Antonio Romei, nel confronto con la stampa al Ferraris, ha parlato anche della cessione del club Queste le sue parole principali riportate da Tuttomercatoweb: “In qu ...Ma non dobbiamo accendere ed esasperare situazioni: non è giusto per noi né per la Sampdoria. In questo contesto devo aggiungere che noi membri del Cda nella trattativa in corso non c'entriamo niente.