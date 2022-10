Netflix | dal 2023 si pagherà per condividere l’account

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La piattaforma di streamingha pubblicato i risultati finanziari del terzo trimestre del 2022, che si è chiuso con ricavi per 7,93 miliardi di dollari circa (in crescita rispetto ai 7,48 miliardi di dollari del 2021). Il risultato operativo della piattaforma è stato pari invece a 1,53 miliardi di dollari, in calo rispetto ai L'articolo proviene da Calcio e Finanza.