MotoGP | Davide Tardozzi | “La Ducati non dà ordini di squadra a nessuno | ma non siamo stupidi”

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Non mandarle a dire., Team Manager della, sta vivendo con grande emozione questo weekend in Malesia. La Rossa, dopo aver conquistato già da alcune gare il titolo costruttori, va a caccia di quello piloti, che la Casa di Borgo Panigale è riuscita a vincere in una sola circostanza nella sua storia in. Il riferimento è al 2007 con l’australiano Casey Stoner. Dopo il GP d’Australia, Francesco Bagnaia ha ottenuto la vetta della classifica generale della top-class a due gare dalla conclusione. Pecco ha completato il sorpasso sul francese Fabio Quartararo e il centauro della Yamaha deve inseguire a 14 punti. Un buon vantaggio per il centauro piemontese che sogna di chiudere i giochi già a Sepang. Un traguardo che spera di raggiungere anche. Da questo punto di vista, il ...