ll Pd si fa “fregare” due segretari d’Aula Calderoli | «Hanno sbagliato l’accordo»

Leggi su open.online

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roberto, per la conoscenza dei regolamenti e per la creatività con cui è in grado di malleare le norme del Senato, è considerato da tutti il decano del funzionamento dell’Aula, il metronomo di Palazzo Madama a cui chiedere consulenze per non sbagliare i tempi delle partite più difficili. «Micercato tutti, dal Pd a Forza Italia, dal Movimento 5 stelle al Terzo polo» per chiedere informazioni e consigli sulle elezioni che si sono svolte ieri per le vicepresidenze, i questori e i. Tutti tranne Fratelli d’Italia. «Ovviamente sono consulenze senza onorario», scherza al telefono il senatore. E spiega con semplicità come fare i calcoli per eleggere i: «Il numero di preferenze che può esprimere ciascun deputato e senatore è di 4. Ora, ...