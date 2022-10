Le offerte Amazon non vi bastano mai? Guardate oggi l’OPPO Reno6 5G

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Un eccezionale smartphone, ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, è disponibile, giovedì 20 ottobre, suin super offerta al prezzo di 349,90 euro (invece di 499,99 euro di listino): si tratta del fantastico Oppo5G, nella versione italiana e nelle colorazioni Artic Blue e Stellar Black. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce e se siete clienti iscritti al servizio Prime la consegna è gratuita e non sono previsti ulteriori costi aggiuntivi. Inoltre, avrete la possibilità di acquistare il prodotto scegliendo due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 5 comode rate mensili da 69,98 euro ognuna. Adesso, andiamo a vedere insieme quali sono le principali specifiche tecniche e caratteristiche del dispositivo del produttore cinese. Oppo5G (Dual SIM) presenta un ...