Inter | Lukaku torna ad allenarsi con il gruppo

Ma lo stesso Ledure, che a inizio estate scorsa ha contribuito al ritorno all'di Romelu, ha incontrato alcune ore fa anche la Juventus, come dimostra il suo post su Instagram, alla ...L'ritrova Romelu. L'attaccante infatti si è allenato insieme al resto dei compagni ad Appiano Gentile (Varese), per la prima volta dopo l'infortunio muscolare di fine agosto. Il centravanti ...L'Inter vuole rinnovare il prestito di Lukaku per la stagione 2023-24 Romelu Lukaku è ancora alle prese con l'infortunio muscolare che lo tiene fermo dalla terza giornata di campionato tra Lazio e ...L'Inter ritrova Romelu Lukaku. L'attaccante infatti si è allenato insieme al resto dei compagni ad Appiano Gentile (Varese), per la prima volta dopo l'infortunio muscolare di fine agosto. (ANSA) ...