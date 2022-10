Grande Fratello Vip | Paola Barale e il gesto per il suo ex Marco Bellavia | “Una carezza che gli è arrivata al cuore” Intanto | lui si prepara a tornare in studio | cosa accadrà

Dal 10 novembre si riducono gli appuntamenti serali con la Casa dele i vipponi, tra amori e ...La concorrente delVip ha svelato un retroscena curioso su Antonino Spinalbese. La ragazza infatti ha dichiarato: "Antonino non mi vuole vedere mentre dorme". Antonella Fiordelisi le ...Nel cuore della notte Antonella e Edoardo si ritrovano a letto per scambiarsi coccole e baci ma vengono presto interrotti da Alberto che – infastidito dalle loro conversazioni notturne mentre prova a ...La Casa di Grande Fratello era immersa in un complesso di case, intorno c'erano persone, cittadini, che salutavano. Che li facevano compagnia. "Non ci possiamo lamentare" afferma Elenoire. Sono ...