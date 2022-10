Giorgia Meloni punta ad un governo - lampo ma sui reazionari c' è l' incognita Berlusconi

Affarinternazionali

Il più duro è stato l'ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, che in Polonia si gioca le elezioni contro Mateusz Morawiecki del Pis, alleato in Europa con. Tusk entrando ha ...Il no aarriva forte e chiaro anche dal Terzo polo: 'Azione e Italia viva saranno all'opposizione di questo Governo. Un'opposizione senza sconti che cercherà di guardare alle cose ... Giorgia Meloni alla prova della comunità internazionale In una situazione così nuova e difficile per la maggioranza in via di formazione diviene più che mai cruciale il ruolo costituzionale del presidente della Repubblica ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...