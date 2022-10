Fiorentina-Inter | fischia Valeri | la designazione arbitrale

... Massimi Var: Mazzoleni Avar: Paganessi Milan - Monza sabato ore 18.00 Marinelli Zingarelli - Palermo Iv: Prontera Var: Guida Avar: Mondinsabato ore 20.45 Valeri Preti - Di Iorio ...La notizia tanto attesa è arrivata: Romelu Lukaku ha iniziato l'allenamento di stamani in gruppo. Non succedeva da domenica 28 agosto quando si era fermato per uno stiramento ai flessori della coscia ...Trasferta delicata per l'Inter dopo-domani. Alle 20.45 al Franchi, per l'anticipo serale dell'11esima giornata di serie A, c'è... Sport E Vai ...L'Inter attendeva notizie ulteriori sulle condizioni del suo bomber Romelu Lukaku, il belga è assente dalla fine del mese di agosto e ha avuto modo di giocare solo le prime tre gare di campionato fino ...