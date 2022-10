Elisabetta Canalis | in crisi con il marito | l’indiscrezione sulla fine del matrimonio

(Di giovedì 20 ottobre 2022)sarebbe in(di nuovo) con il, il chirurgo Brian Perri.è circolata più volte negli anni, e non è mai arrivata una secca smentita o conferma da parte dei diretti interessati, ma secondo le ultime voci ilsarebbe arrivato al capolinea. La showgirl e il, che vivono a Los Angeles, hanno una figlia, Skyler Eva, nata nel 2015., aria dicon ilInsì, inno. In questi otto anni dinon è certo la prima volta che si parla di una presuntatrae Brian Perri, il chirurgo ...

e il marito Brian Perri sono in crisi Secondo i rumors il matrimonio è giunto al capolinea L'ex velinae il marito Brian Perri , stando al settimanale Nuovo, ...: la presunta crisi Il secondo figlioe suo marito Brian Perri hanno deciso di lasciarsi Il rumor è diventato sempre più insistente in rete e si vocifera che il ...Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri starebbero attraversando un periodo di crisi e il loro matrimonio potrebbe essere giunto al capolinea. Leggi tutto Elisabetta Canalis e Brian Perri stanno pe ...Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri sono in crisi. L'indiscrezione arriva dalle pagine del settimanale Nuovo, secondo cui la coppia, sposata nel 2014 e con una figlia di ...