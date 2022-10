Coppa Italia 2022 2023 | Sampdoria agli ottavi | Ascoli battuto all’undicesimo rigore

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Larischia di sbandare più volte ma con le unghia e con i denti agguanta glidi finale dicontro unpunito dalla sfortuna. Finisce 11-10 al Ferraris dopo dei rigori epici al termine di una partita intensa in cui non si è totalmente vista la differenza di categoria tra le due squadre. Al gol di Verre risponde Collocolo e si va ai supplementari, Donati segna e illude i bianconeri, pareggia Caputo in extremis (sberà il) e sono i portieri a deciderla al’undicesimo tiro dal dischetto. Nel primo tempo sono i blucerchiati ad approcciare meglio e a passare in vantaggio dopo dieci minuti grazie all’ottima combinazione tra Sabiri e Verre che porta il numero 5 a poter calciare da ...