Tutto quello che devi sapere sulle automobili Kia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La Kia Motors Company, più semplicemente nota come Kia, è una casastica della Corea del Sud con sede a Seul. Fondata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Kia cominciò la sua attività fabbricando componenti per biciclette e produsse il primo mezzo a due ruote nel 1952. La produzione del marchio sudcoreano si concentrò su motociclette e motocarri fino al 1970, quando venne prodotta la prima autovettura su licenza Fiat, mentre la prima berlina arrivò nel 1974 e con essa Kia cominciò anche a varcare i confini nazionali. Al tramonto degli anni Novanta, Kia conobbe una grave crisi e dichiarò bancarotta. Kia Motors è oggi parte del grande gruppo industriale Hyundai, da cui venne acquistata nel 1998. Si tratta di una delle compagnie che vanta i più grandi tassi di crescita in Europa in termini di volumi di vendite e l’intero gruppo ha conquistato la sesta ...