Truffa Dazn | se ricevi questa mail rischi grosso | non aprirla

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Alcuni utenti abbonati alla piattaforma di, hanno ricevuto di recente dellea cui bisogna fare molta attenzione: è una. Gli sconti didi cui si è parlato in precedenza, hanno fatto intuire agli abbonati come il periodo in questione sia tendenzialmente ricco di novità. Tuttavia, bisogna considerare che non sempre tutto ciò che luccica sia oro. Infatti, la fregatura può essere sempre dietro l’angolo. La Pressevolta, l’aria di fregatura non viene affatto trasmessa dalla fonte ufficiale. Ma bensì, da unaldina. L’incidente in questione, ha costretto gli addetti ai lavori ad un frettoloso dietrofront. Dietrofront che, ovviamente, era mirato solamente a ridurre la portata dei danni che sono stati commessi. Non da loro, chiaramente. ...