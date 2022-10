The HackersGen Event | a Bergamo si fa formazione sulle tecnologie IT

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il 22 ottobre 2022, presso lo Spazio Polaresco di, Sorint.lab organizza “The”, l’o gratuito dedicato a studenti, studentesse e docenti degli Istituti informatici di III-IV-V superiore del territorio locale e nazionale, ideato da Sorint.lab con il patrocinio del Comune di, in particolare gli Assessori all’Istruzione Loredana Poli e all’Innovazione Giacomo Angeloni e il supporto logistico della Rete nazionale d’istituti M2A. Sorint.lab collabora da tempo con alcuni Istituti Tecnici Informatici del territorio nazionale con l’intento di far fronte alla ricerca di nuove e innovative sinergie scuola-azienda. La piattaformaè nata nel 2020, in piena pandemia, con l’obiettivo di fornire agli studenti un ambiente formativo...

Che cosa è «The Hackersgen Event»: l'evento che riunisce centinaia di giovani informatici Al Polaresco. Dopo quasi 2 anni di interazioni virtuali, finalmente la community della piattaforma HackersGen il 22 ottobre si incontrerà dal vivo, per dar vita ad un evento unico: The HackersGen Even ...HackersGen Event e` pensato per studenti informatici di III-IV-V superiore e ospiterà workshop, sessioni tecniche, una hacker challenge e la cerimonia di premiazione dello School Contest "Premio GFMar ...