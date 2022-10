“Sono pronto” Nordio va avanti e si prende il ministero della Giustizia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Carlo, il nome in pole position per ilrisponde a chi gli chiede del suo incontro di questa mattina a Villa Grande, con Silvio Berlusconi dopo la polemica sul dualismo con Maria Elisabetta Alberti Casellati per un posto nel governo: “Incontro lungo e molto cordiale, con lui ci siamo detti arrivederci, le conclusioni saranno tratte da tutti i leader, io, perché fare il ministro sarebbe un onore per qualsiasi giurista”. L'incontro, assicura, è stato tutto sui temiriforma: “Con una preoccupazione in testa, quella dell'efficienza del sistema giudiziario innanzi tutto - spiega all'Adnkronos - . Penso che le mie idee, espresse nei tanti volumi che ho ...