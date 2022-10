Rapper Niko | arrestato Vincenzo Pandetta | era irreperibile dopo la condanna

(Di mercoledì 19 ottobre 2022), al secolo, è in stato di arresto: la polizia sta eseguendo in queste ore, a Milano , l'arresto del, due dischi d'oro per il singolo Pistole nella Fendi e per l'...

Arrestato il rapper catanese Niko Pandetta. Su di lui pende una condanna per spaccio ed evasione. La Polizia lo ha rintraccia in zona Quarto Oggiaro a Milano.