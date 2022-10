Presentazione dei registri per gli alunni transgender Il sindaco di Treviso | “Non potevo non concedere la sala”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Non ci è stato chiesto il patrocinio, da regolamento ogni associazione può chiedere disponibilità del locale”. Così ildi, il leghista Mario Conte, taglia corto sulle polemiche per l’evento che si terrà domani nella sede del Comune di Palazzo Rinaldi suidi classe con gli alias per gliche non si identificano nel proprio genere. “Non entro nel merito dei contenuti del dibattito che ci sarà domani. Il regolamento del Comune diprevede che qualsiasi associazione può richiedere la disponibilità dellaper illustrare le proprie idee. Quindi non vedo motivo per nonla”. Così intervistato dall’Adnkronos il primo cittadino dirisponde alla richiesta di Pro Vita e famiglia di ...