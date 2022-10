Pensioni | qualche consiglio su cosa non fare Scrive Cazzola

Leggi su formiche

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Per quanti – come il sottoscritto – ritenessero non prioritario e inutile attuare l’ennesima (contro)riforma delle, il fatto che di previdenza si parli poco potrebbe essere considerato un segnale positivo. Peraltro in tutta la telenovela del toto-ministri non è mai stata dedicata particolare attenzione per la personalità chiamata ad appoggiare i suoi “magnanimi lombi” sulla poltrona del Palazzo di via Veneto, che il ministro Maurizio Sacconi (l’ultimo titolare di quel dicastero che si sia dimostrato all’altezza) volle dedicare a Marco Biagi. Il solo nome apparso nelle cronache è quello di Marina Elvira Calderone, attuale presidente delnazionale dei Consulenti del Lavoro, ma con una lunga storia alle spalle nelle Casse della previdenza delle libere professioni. Calderone avrebbe il profilo di una scelta “tecnica”, con una ...